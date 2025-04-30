İsrail, Suriye'ye Dürzi Uyarısı İçin Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Suriye'ye Dürzi Uyarısı İçin Saldırdı

İsrail, Suriye\'ye Dürzi Uyarısı İçin Saldırdı

İsrail, Dürzi toplumuna yönelik saldırılar sonrası Suriye'yi vurdu, Netanyahu uyarıda bulundu.

30.04.2025 17:46
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İsrail, Dürzi toplumunu hedef aldığı iddia edilen saldırılar sonrasında Suriye'yi vurdu. Netanyahu, bu saldırının Şam yönetimine bir uyarı olduğunu dile getirdi.Suriye'de radikal silahlı gruplar ile Dürzi gruplar arasında tırmanan gerilimin, Şam yakınlarında en az 11 kişinin öldüğü çatışmalara yol açtığı bildiriliyor.

Farklı inanç gruplarını ve etnik azınlıkları koruma, ülkede birliği sağlama sözü veren Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, Dürzi toplumu hedef şiddet olayları nedeniyle zorda. Suriye haber ajansı SANA, bugün Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, başkent Şam'ın güneyindeki Sahnaya bölgesinde silahlı grupların sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alması sonucunda 11 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölenlerin çoğunluğunun güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi.

Çatışmalara yol açan ses kaydı

Kent sakinleri Alman haber ajansı dpa'ya, saldırganların makineli tüfekler ve roket güdümlü el bombaları ile evlere ve arabalara saldırdıklarını anlattı. Bir kent sakini, silahlı saldırganların Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelere ulaşmaya çalıştıklarını aktardı. Sahnaya'daki bu çatışmalar, yine Şam yakınlarındaki Carmana'da tırmanan gerilimden bir gün sonra yaşandı.

Carmana'da gerilim, Pazartesi günü Dürzi toplumu mensubu bir din adamına ait olduğu iddia edilen ve Muhammed Peygamber'e hakaretler içeren ses kaydının yayılması üzerine patlak vermiş, çatışmalar yaşanmıştı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Carmana'daki çatışmalarda da en az 17 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada kayıtta konuşan kişinin kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını duyurdu. Açıklamada yapılan ilk incelemede bu ses kaydından Dürzi din adamının sorumlu olmadığı tespitinin yapıldığına dikkat çekildi. Bakanlık yurttaşlara hukuka riayet etme ve güvenliği tehlikeye atmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Carmana'daki Dürzi topluluğundan yapılan açıklamada ise "fitne çıkarmak" amacıyla hazırlandığı belirtilen kayıtta konuşanan kişinin Dürzi olmadığı belirtildi. Dürzi din adamı Mervan Kiwan da sosyal medyada yayınladığı bir videoda, ses kaydından kendisinin sorumlu olmadığını dile getirdi. Kiwan, "Bunu her kim yaptıysa Suriye halkının bileşenleri arasında ihtilaf çıkarmak isteyen kötü bir adamdır" dedi.

İsrail'den "uyarı" saldırısı

Bu arada İsrail bugün Suriye'ye "uyarı amaçlı" bir hava saldırısı düzenlenlediğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, saldırıda "Dürzi topluma saldırı hazırlığındaki aşırılık yanlısı bir grubun uyarı amacıyla hedef alındığı" belirtildi.

Açıklamada, saldırıyla aynı zamanda Ahmed Şara liderliğindeki Suriye rejimine "Dürzi toplumunu korumaları için sert bir mesaj verildiğini" de duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı 1 Mart'ta yaptığı açıklamada da, İsrail'in koruma sözü verdiği Dürzi toplumunun saldırı altında olduğuna, orduya Caramana'yı savunmak için hazırlık yapma talimatı verildiğine dikkat çekmişti.

Bugün Netanyahu tarafından yayımlanan açıklamada ise "İsrail, Suriye'deki Dürzi toplumuna zarar verilmesine izin vermeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Reuters,AFP,dpa/ DA,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'ye Dürzi Uyarısı İçin Saldırdı - Son Dakika

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