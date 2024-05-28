İsrail Tankları Gazze Şeridi'nde Refah Kent Merkezine Girdi - Son Dakika
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İsrail Tankları Gazze Şeridi'nde Refah Kent Merkezine Girdi

İsrail Tankları Gazze Şeridi\'nde Refah Kent Merkezine Girdi

İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezine girdiği ve bir camiyi hedef aldığı bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine dayanan haberlere göre, tanklar El Avde Camii yakınında konuşlanmış durumda. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, camiden dumanlar yükseldiği ve insansız hava araçlarına ait seslerin duyulduğu görüldü. Daha önceki görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Refah kentindeki camileri hedef almış ve Tel es-Sultan bölgesindeki Endonezya Hastanesi'ne saldırmıştı. Kentin batı kesimlerinde ise obüs toplarıyla ağır bombardıman gerçekleştiriliyor.

28.05.2024 15:55
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İsrail medyası, İsrail tanklarının ilk kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezine girdiğini duyurdu.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre tanklar, El Avde Camii yakınında konuşlanırken bir camiyi de hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Refah kent merkezindeki bir camiden dumanlar yükseldiği görüldü, arka planda insansız hava araçlarına ait sesler duyuldu.

Görüntüleri çeken kişi, saldırıda caminin de hedef alındığını ifade etti.

AA muhabirine daha önce konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Refah kentindeki birkaç caminin minaresini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktarmıştı.

Tel es-Sultan bölgesindeki Endonezya Hastanesi'nin de hedef alındığını belirten görgü tanıkları, saldırılar dolayısıyla hastalar ve sağlık ekiplerinin içeride mahsur kaldığını söylemişti.

İsrail'in kentin batı kesimlerini obüs toplarıyla ağır bombardımana tabi tuttuğunu vurgulayan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait tankların da kentin Tel Zarab ve Arz Ebu Semhade bölgelerinde konuşlandığı bilgisini vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Tankları Gazze Şeridi'nde Refah Kent Merkezine Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Tankları Gazze Şeridi'nde Refah Kent Merkezine Girdi - Son Dakika
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