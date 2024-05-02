İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İsraillilere Eurovision Şarkı Yarışması için Malmö'ye seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İsraillilere Eurovision Şarkı Yarışması için Malmö'ye seyahat uyarısı yaptı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İsraillilere Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapılacağı İsveç'in Malmö kentine seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Konsey, Malmö'de İsrail karşıtı protestoların yoğun olduğunu ve son aylarda düşmanca operasyon çağrılarının arttığını belirtti. İsveçli yetkililerin güvenlik önlemleri aldığı ancak ziyaretçilere özel güvenlik önlemleri almadığı ifade edildi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, seyahat uyarısını sıkılaştırarak İsraillilere seyahatin gerekli olup olmadığını düşünmeleri tavsiyesinde bulundu.

02.05.2024 19:43
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail vatandaşlarına 7-11 Mayıs tarihleri arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapılacağı İsveç'in Malmö kentine seyahat etmemeleri yönündeki uyarılarını sıklaştırdı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Çok sayıda Suriyeli, Lübnanlı, Iraklı ve İranlı göçmen yaşadığı için Malmö, İsrail karşıtı protestoların yuvası olarak değerlendiriliyor. Bu protestolar haftalık olarak düzenleniyor ve gösterilerde bazen Yahudileri ve İsraillileri hedef alma, İsrail bayraklarını yakma çağrılarını içeren sloganlara da yer veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

Malmö'de devam eden protestoların ardından son aylarda aşırı İslamcı ve küresel cihat örgütlerine bağlı taraflar Batılı hedeflere karşı düşmanca operasyonlar düzenleme çağrılarını artırdı. Buna medya faaliyetleri başta olmak üzere dünya çapındaki İsraillilere ve Yahudilere yönelik tehditler de eklendi."

Bu gelişmelerin korkuları artırdığına işaret edilen açıklamada, "İsveçli yetkililerin, Malmö'de yarışmaya gönderilen İsrail heyeti için güvenlik önlemleri aldığı ancak ziyaretçilere özel güvenlik önlemleri almadığı" kaydedildi.

"Bu göz önüne alındığında, Ulusal Güvenlik Konseyi, Malmö şehrine yönelik seyahat uyarısını sıkılaştırıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, kente gitmeyi planlayan İsraillilere, seyahatin gerekli olup olmadığını düşünmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, "seyahat uyarısının Eurovision Şarkı Yarışması etkinlikleri dönemiyle sınırlı ve durum değerlendirmesine tabi olacağı" bilgisine yer verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm ve Malmö kenti başta olmak üzere Avrupa'nın birçok kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek için geniş çaplı gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İsraillilere Eurovision Şarkı Yarışması için Malmö'ye seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İsraillilere Eurovision Şarkı Yarışması için Malmö'ye seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika
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