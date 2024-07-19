İsrail, Uluslararası Adalet Divanının işgalci olduğunu açıkladığı görüşü reddetti

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu açıkladığı danışma görüşünü reddetti.

Bakanlık, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin açıkladığı danışma görüşüne tepki gösterdi.

İsrail'in, UAD'nin görüşünü reddettiğine yer verilen açıklamada, "Mahkemenin görüşü ne yazık ki tamamen yanlıştır. Siyasetle hukuku birbirine karıştırıyor. New York'taki BM koridorlarındaki siyaseti, Lahey'deki UAD'nin mahkeme salonlarına taşıyor." iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, görüşün "Orta Doğu gerçekliğinden tamamen kopuk" olduğu öne sürülerek, "Görüş, sadece çatışmalara çözümü olasılığını zorlaştırır." denildi.

Filistin Yönetimi'nin suçlandığı açıklamada, "Barış ancak taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla sağlanabilecektir ve Filistin Yönetimi uluslararası mahkemelere başvurarak bu realiteden kaçamayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, UAD'nin görüşünün "tek taraflı" olduğu ve geçmişi göz ardı ettiği öne sürülerek, "Ayrıca bugün yayınlanan görüşün tavsiye niteliğinde olduğunu ve hukuki açıdan bağlayıcı olmadığını da belirtmek gerekir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakan Katz, UAD'yi hedef aldı

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da UAD'nin görüşüne "tamamen çarpık, tek taraflı ve yanlış" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Görüşün, Yahudi halkının İsrail topraklarındaki "tarihi haklarını görmezden geldiğini" savunan Katz, UAD'nin görüşünün İsrail'e yönelik bölgesel "tehditlerden kopuk" olduğunu öne sürdü.

Katz, açıklamasında Filistin Yönetimini de suçladı.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

UAD, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koydu.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğine yer veren UAD, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" dile getirdi.