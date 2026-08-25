İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Eğitim Merkezine El Koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Eğitim Merkezine El Koydu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koydu ve personeli tahliye etti. İsrail, bölgede yeni bir kompleks inşa edeceğini duyurdu; UNRWA'nın faaliyetleri yasaklanmış durumda.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koyduğu bildirildi.

Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, UNRWA personelinin tamamını Kalendiya Eğitim Merkezi'nden çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin personele merkeze bir daha dönmelerinin yasak olduğunu bildirdiği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise UNRWA'nın eğitim merkezine el konulması, "Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'ün Kefr Akab Mahallesi'ndeki yeni bir eğitim ve sosyal kompleksin yenileme çalışmalarına başladığı" şeklinde lanse edildi.

Açıklamada "UNRWA'nın arazi üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı olmamasına rağmen, araziyi onlarca yıldır çitlerle çevirdiği" iddia edildi.

"UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerinin kanunen yasaklandığına" işaret edilen açıklamada, Ekim 2024'te İsrail Meclisi tarafından kabul edilen yasaya atıfta bulunuldu.

İsrail, faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın merkezini yıkmıştı

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Eğitim Merkezine El Koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Humus’ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı Humus'ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail ordusu ambulansları hedef aldı İsrail ordusu ambulansları hedef aldı
Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı başladı Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı başladı
Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump’tan manidar paylaşım Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump'tan manidar paylaşım
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek

13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
12:58
Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 13:42:35. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Eğitim Merkezine El Koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.