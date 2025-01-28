İsrail UNRWA'nın Faaliyetlerini Sonlandırdı - Son Dakika
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İsrail UNRWA'nın Faaliyetlerini Sonlandırdı

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini 48 saat içinde sonlandırmasını istedi.

28.01.2025 20:47
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İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırmasını ve 48 saat içinde kentteki yerleşkelerini boşaltmasını istedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, düzenlediği basın toplantısında UNRWA ile iletişimi 2 gün içinde keseceklerini belirtti.

Danon, UNRWA'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurması ve yerleşkelerini de 48 saat içinde boşaltmasını istedi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Kabul edilen bu yasa 30 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı 28 Ekim'de İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirilmişti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail UNRWA'nın Faaliyetlerini Sonlandırdı - Son Dakika

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