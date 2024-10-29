İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı - Son Dakika
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İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı

İsrail Meclisi, UNRWA'nın israildeki faaliyetlerini sonlandıran yasa tasarısını kabul etti.

29.10.2024 00:16
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İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Knesset'te yapılan oylamada, 120 sandalyeli mecliste bulunan 92 İsrailli milletvekili, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy kullandı.

Oylama oturumunda konuşan İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, İsrail'in "kendisine yönelik tehditlere karşı" mücadele etme hakkına sahip olduğunu savundu.

Yasa tasarısını hazırlayan Knesset milletvekillerinden Boaz Bismuth ise UNRWA'nın mültecilere yardım kuruluşu olmadığını öne sürdü.

Yasayla, UNRWA'nın, İsrail'in "egemenlik alanı" içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanını öldürmüştü.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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