İsrail Üslerine İran Saldırısı - Son Dakika
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İsrail Üslerine İran Saldırısı

İsrail, İran saldırısında bazı üslerin zarar gördüğünü kabul etti, uçakların etkilendiğini reddetti.

06.10.2024 05:16
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İsrail ordusu, 1 Ekim'de İran'ın yaptığı saldırıda askeri üslerde hasar oluştuğunu kabul ederken, uçakların zarar görmediğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyondan yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'nün zarar gördüğünü kabul etti.

İran'ın saldırısının üslerin "saldırı kabiliyetini etkilemediğini" belirten Hagari, "Zarar gören herhangi bir uçak yok." ifadelerini kullandı.

Hagari, İsrail'in 3 Ekim Perşembe akşamı yaptığı saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i hedef aldığı konusunda açıklama yapmayarak, "Hizbullah'ın istihbarat karargahına saldırı düzenlendiğini ve şu anda saldırının sonuçlarının doğrulanmakta olduğunu" bildirdi.

İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 3 Ekim akşamı arka arkaya şiddetli patlamalar meydana gelmiş, İsrail, saldırının hedefinin Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğunu iddia etmişti.

Saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu ileri sürülse de Safiyuddin'in akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA

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