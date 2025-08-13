İsrail ve Güney Sudan Arasında Görüşmeler

PORT İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Güney Sudan ziyaretinde " Gazze'deki Filistinlilerin ülkeye yerleştirilmesi konusunun" görüşülmediğini belirterek, "Güney Sudan hükümetiyle bu konuda resmi bir görüşme yapılmadı." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre Haskel, Güney Sudan'ı ziyaret etti.

Bu ziyaret, bir İsrailli yetkilinin ilk ziyareti oldu.

Haskel, yerel haber sitesi Eye Radyo'ya yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin başka yerlere göç etmek isteyip istemediklerini görmek için çabalar olduğunu ancak bu konuda "Güney Sudan hükümetiyle resmi bir görüşme" yapılmadığını söyledi.

Gazze'deki Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirileceği iddialarına vurgu yapan Haskel, "Bu bizim gündemimizde yoktu, bu konuda bir görüşme olmadı. İsrail'de bir plan var ve Gazze'deki Filistinlilerin yeniden yerleştirilmek veya başka yerlere göç etmek isteyip istemediklerini görmek için girişimlerde bulunuldu. Ancak Güney Sudan hükümetiyle bu konuda resmi bir görüşme yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Haskel, ziyaret kapsamında Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile görüştüğünü ve iki ülke arasındaki "uzun dostluk geçmişini" ele aldıklarını aktardı.

İki ülke arasında sağlık, enerji, tarım ve güvenlik gibi çeşitli alanlarda resmi diyalog ve işbirliği kanallarını açan önemli bir mutabakat zaptının imzalandığını kaydeden Haskel, İsrail'in Güney Sudan'a ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan bir insani yardım paketi gönderdiğini anlattı.

Haskel, Güney Sudan hükümeti ve halkına, ülkesine verdiği destek ve dayanışmadan dolayı minnettarlığını dile getirdi.