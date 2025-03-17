İsrail ve Hamas Arasında Gerginlik Artıyor - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Arasında Gerginlik Artıyor

İsrail ordusu, Hamas'ın çatışmalara hazırlandığını ve olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını belirtti.

17.03.2025 18:16
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İsrail ordusunun, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından ortaya çıkan "çatışmasızlık" sürecinde, Hamas'a karşı "şimdiye kadarki en kötü durumda" olduğu belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermesi ve esir takaslarının durmasının ardından Hamas'ın çatışmalara hazırlandığı öne sürüldü.

Hamas'ın, İsrail ordusunun yeniden "tüm gücüyle" Gazze Şeridi'ne saldırma ihtimaline hazırlandığı kaydedilen haberde, bir askeri kaynağın "İsrail, Hamas'a karşı şimdiye kadarki en kötü durumda." dediği aktarıldı.

Askeri kaynak, çatışmaların yeniden başlama ihtimaline karşı tüneller ve tuzaklamalar hazırlayan Hamas'ın aynı zamanda İsrail ordusunu izlediği ve istihbarat topladığını belirtti.

Haberde, İsrail ordusunun çok nadir durumlarda Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

İsrail ordusunun, Hamas'ın bir sonraki çatışmaya, ateşkes arifesinde olduğundan çok daha güçlü ve hazırlıklı gireceğini tahmin ettiği kaydedildi.

Hamas'a yönelik yeni bir saldırı için büyük bir askeri takviyenin gerekeceği, on binlerce yedek askerin yeniden silah altına alınabileceği ve çok sayıda İsrail askerinin hayatını kaybetme olasılığının bulunduğu aktarıldı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.

Anlaşmanın 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ererken İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini kesti.

Ateşkes ve esir takasının sürdürülmesine ilişkin müzakereler devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Hamas Arasında Gerginlik Artıyor - Son Dakika

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