İsrail ve Hamas Rehineleri Serbest Bırakma Anlaştı

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ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail ve Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden salı günü yapılan açıklamaya göre İsrail ve Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)