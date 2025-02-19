İsrail ve Hamas Rehineleri Serbest Bırakma Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ve Hamas Rehineleri Serbest Bırakma Anlaştı

İsrail ve Hamas Rehineleri Serbest Bırakma Anlaştı

İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkes kapsamında 6 rehinenin cumartesi serbest bırakılmasında anlaştı.

19.02.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail ve Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden salı günü yapılan açıklamaya göre İsrail ve Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 6 rehinenin cumartesi günü serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Orta Doğu, Cumartesi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Hamas Rehineleri Serbest Bırakma Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 7 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
23:21 “Kanlar içinde ölü bulduk“ diye ihbarda bulunan 3 arkadaşı tutuklandı "Kanlar içinde ölü bulduk" diye ihbarda bulunan 3 arkadaşı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ve Hamas Rehineleri Serbest Bırakma Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.