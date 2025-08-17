İsrail, Yemen'de Elektrik Santralini Vurdu - Son Dakika
İsrail, Yemen'de Elektrik Santralini Vurdu

17.08.2025 11:45
İsrail ordusu, Husilerin kullandığı iddia edilen Yemen'deki bir elektrik santralini bombaladı.

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da bir elektrik santralini vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Sana'nın güneyinde, İran destekli Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen bir elektrik santralinin hedef alındığı belirtildi.

Husilerin İsrail'e düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarına yanıt olarak söz konusu elektrik santralinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi ise Yemen'e saldırının İsrail donanması tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğu bildirilmişti.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi." ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
09:56
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı
