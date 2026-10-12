İsrailli 4 asker Gazze'deki saldırılara ilişkin itirafta bulundu - Son Dakika
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İsrailli 4 asker Gazze'deki saldırılara ilişkin itirafta bulundu

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İsrailli 4 asker Gazze\'deki saldırılara ilişkin itirafta bulundu
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin 4 askerden çarpıcı itiraflar geldi. İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan askerler, sivillerin bulunduğu binaların tahliye edilmeden bombalandığını, yüzlerce kişinin ölebileceğinin önceden hesaplandığını ve buna rağmen saldırılara onay verildiğini anlattı. Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda yaklaşık 250 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni tanıklıklar, sivillerin korunmasına yönelik uygulamaları yeniden tartışmaya açtı. Askeri İstihbarat Dairesi'nde görev yapan 4 asker, sivillerin ölebileceğinin bilinmesine rağmen bazı saldırıların gerçekleştirildiğini öne sürdü.  

İSRAİLLİ ASKERLERDEN SİVİL KATLİAMI İTİRAFI

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve kimlikleri gizli tutulan 4 asker, Gazze'deki operasyonların perde arkasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Askerlerin anlatımlarına göre, İsrail ordusu bazı binaları içeride siviller bulunduğunu bilmesine rağmen tahliye işlemi gerçekleştirmeden hedef aldı. İstihbarat biriminde görevli A. kod adlı asker, Ekim 2023'te Hamas üyelerinin yerlerini belirlemeye yönelik çalışmaların neredeyse sıfırdan başladığını söyledi. Asker, operasyonlar ilerledikçe hedef belirleme kriterlerinin gevşetildiğini ve çatışmalara katılmayan sivillerin ölümüne ilişkin kabul edilen sınırların genişletildiğini anlattı.

İsrailli 4 asker Gazze'deki saldırılara ilişkin itirafta bulundu

300 SİVİLİN ÖLEBİLECEĞİNİ ÖNCEDEN HESAPLAMIŞLAR

Haberdeki en dikkat çekici itiraflardan biri, 31 Ekim 2023'te Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıya ilişkin oldu. D. kod adlı asker, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından İbrahim Bivari'nin hedef alındığı operasyonda, komutanın yer altında bulunduğunun bilindiğini ancak tam konumunun tespit edilemediğini söyledi. Asker, içinde insanların yaşadığı binaların buna rağmen hedef seçildiğini ve tahliye yapılmadığını belirtti. A. kod adlı asker ise saldırı öncesinde hazırlanan istihbarat değerlendirmesinde 250 ila 300 kişinin ölebileceğinin hesaplandığını aktardı. Söz konusu risk nedeniyle saldırının onayının doğrudan Genelkurmay Başkanı'na iletildiğini belirten asker, operasyonun ardından yaklaşık 250 sivilin öldüğünün anlaşıldığını söyledi. 

İsrailli 4 asker Gazze'deki saldırılara ilişkin itirafta bulundu

20 SİVİLİN ÖLÜM RİSKİ İÇİN ÜST ONAY ALINMADI

İsrail ordusunun insansız hava aracı biriminde görevli B. kod adlı asker de dikkat çekici bir iddiada bulundu. Asker, yaklaşık 20 Filistinli sivilin ölebileceği veya yaralanabileceği saldırılar için üst makamlardan ayrıca onay almadıklarını ifade etti. Askeri İstihbarat Dairesi'nde görevli C. kod adlı asker ise kara operasyonları öncesinde yapılan incelemelerde, Gazze'deki nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin hala evlerinde bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. C., bölgede kalan sivillerin durumunu sorduklarında bu kişilerin sahadaki birliklerin hedefi olduğunun kendilerine söylendiğini ileri sürdü.

İsrailli 4 asker Gazze'deki saldırılara ilişkin itirafta bulundu

NETANYAHU'NUN TAHLİYE AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞEN İFADELER

Askerlerin açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordu yetkililerinin saldırılar öncesinde sivillere tahliye uyarısı yapıldığı yönündeki beyanlarıyla çelişti. Haaretz, tanıklıkların yüksek sivil kayıplarının yalnızca istihbarat hatalarından kaynaklanmadığına, saldırı politikalarının da bu sonuçlarda etkili olduğuna işaret ettiğini belirtti. 

GAZZE'DE CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Aktarılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.

İsrailli 4 asker Gazze'deki saldırılara ilişkin itirafta bulundu
Kaynak: AA
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