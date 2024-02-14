İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki hastanede ateş açtı: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki hastanede ateş açtı: 3 ölü, 10 yaralı

İsrailli keskin nişancılar Gazze\'deki hastanede ateş açtı: 3 ölü, 10 yaralı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi, İsrailli keskin nişancılar tarafından kuşatıldı. Keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Bu olayın ardından Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü de hastane çevresindeki çatışmalar nedeniyle derin endişe duyduklarını belirtti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 28 bin 473 Filistinli öldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

14.02.2024 05:01  Güncelleme: 05:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesinde İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinin İsrail ordusu tarafından kuşatıldığını hatırlattı.

Kudra, Nasır Hastanesi etrafında konuşlanan İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu Filistinli 3 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrailli keskin nişancılar, 12 Şubat'ta Nasır Hastanesi yerleşkesinde 7 Filistinliyi öldürmüş, 14 kişiyi yaralamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'taki açıklamasında, İsrail güçlerinin Han Yunus'ta kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarına işaret etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Dünya Sağlık Örgütü, Filistin, İsrail, Nasır, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki hastanede ateş açtı: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 05:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki hastanede ateş açtı: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement