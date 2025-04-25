İsrailli Milletvekili Gazze'yi Aç Bırakmayı İstedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Milletvekili Moshe Saada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "sürgün etmek ve aç bırakmanın görevleri olduğunu" söyleyerek bölgeye yönelik ablukanın devam etmesini istedi.

Aşırı sağcı Saada, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda Tel Aviv yönetiminin 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saada, 10 ülkenin Gazze'de yaşayan Filistinlileri kabul etmeyi istediğini iddia ederek, "Görevimiz Gazzelileri sürgün etmek." ifadesini kullandı.

Sunucunun sözlerini anımsatması üzerine Saada, "Evet, Gazze sakinlerini aç bırakacağım, evet kesinlikle. Bu bizim görevimiz. Gazze sakinlerini aç bırakmak istiyorum, tam bir kuşatma uygulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Gazzelileri aç bırakma ve sürgün etme sözleri nedeniyle uluslararası eleştirilere maruz kalmaktan endişe duyup duymadığı sorulan Saada, "Hadi canım sende bu sıkıcı. Artık Yahudilerle ilgilenmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

İsrail 54 gündür Gazze'ye yardım girişini engelliyor

İsrail yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta bölgeye insani yardım girişlerini durdurmuştu.

O tarihten bu yana 54 gündür Gazze'ye bir koli insani yardımın dahi girişine izin verilmedi. Yardım girişlerine izin verilmemesi nedeniyle İsrail saldırıları altındaki Gazze'de gıda, ilaç, suyun yanı sıra yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de gıda stoklarının tamamen tükendiğini duyurmuştu.