İsrailli Uzmandan 'Tarihi Başarısızlık' Eleştirisi - Son Dakika
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İsrailli Uzmandan 'Tarihi Başarısızlık' Eleştirisi

14.07.2025 21:10
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Eyal Ofer, İsrail'in Gazze'deki 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunu başarısız buldu.

Hamas üzerine çalışmalar yapan İsrailli uzman Eyal Ofer, ordunun Gazze'de işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek amacıyla mayısta başlattığı "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısını "tarihi başarısızlık" olarak niteledi.

Ofer, İsrail'in Maariv gazetesine verdiği röportajda saldırının "İsrail tarihinin en başarısız operasyonlarından biri" olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'de yanlış bir konseptte faaliyet gösterdiğini belirten Ofer, "Hamas kanalları neredeyse her gün İsrail ordusuna karşı gerilla savaşında elde ettiği askeri başarıları yayınlıyor. Ne yazık ki, bunların çoğu daha sonra İsrail Ordusu Sözcülüğünün duyuruları ve ağır yaralanan askerlerin raporlarından teyit ediliyor." eleştirisinde bulundu.

Ofer, İsrail askerlerinin Gazze'de öldürülmesinin normalleştiğini, İsrail medyasının da durumu yüzeysel şekilde ele aldığını ve Hamas'ın yok edilmesi ile rehinelerin geri dönmesi hedefinin sorunları ortadan kaldırmadığını dile getirdi.

"Uygulamada, sahadaki askeri baskı önemli bir etkiye sahip değil." diyen Ofer, "Gideon'un Savaş Arabaları, askeri kaynakların boyutu, uluslararası hasar ve askerlerin hayatlarının bedeli açısından İsrail ordusunun tarihindeki en başarısız operasyonlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Ofer, "Burada devasa bir stratejik başarısızlıktan bahsediyoruz." diyerek İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamında aynı anda saldırılar düzenlemesini eleştirdi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 568 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 36 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 838'e, yaralıların sayısı da 5 bin 575'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Uzmandan 'Tarihi Başarısızlık' Eleştirisi - Son Dakika

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