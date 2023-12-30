İsrailli Yahudi aktivistler Gazze\'deki sivillerin öldürülmesini protesto etti

TEL İsrail hükümetini Gazze'de sivilleri öldürmekle suçlayan İsrailli Yahudi aktivistler, Tel Aviv'de gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Yaklaşık 200 kişilik grup İbranice, Arapça ve İngilizce olarak "Hemen şimdi ateşkes", "Katliama, soykırıma, ırkçılığa ve siyonizme hayır", "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Avital Barak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durmasını ve anlaşma sağlanarak Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

İsrail ordusunun saldırılarında siviller ile silahlı kişiler arasında ayrım yapmadan herkesi hedef aldığını ifade eden Barak, "Bence bu korkunç bir savaş. Gazze'de yaşananlar katlanılması imkansız şeyler." dedi.

Savaşın ne İsrail ne de Filistin halkı için güvenlik sağlayacağını belirten ve ismini paylaşmak istemeyen bir başka gösterici, "Bu savaş sadece Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ve daha fazla Filistinli sivilin ölmesine ve bombalanarak enkaz altında kalmasına neden oluyor. Askerlerimiz Gazze'ye sebepsiz yere ölmek için gönderiliyor. Bu ahmakça ve korkunç savaş hem İsraillilere hem Filistinlilere hem de insanlığa karşı işlenen bir suç." ifadelerini kullandı.

Hükümetin önceliğinin ateşkes anlaşması yaparak Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak olduğuna işaret eden İsrailli aktivist, "Sonrasında Filistin halkına karşı değil ancak Hamas'a karşı savaşmaya devam edebilirsiniz. Şu an yapılan Hamas'a karşı bir savaş değil Filistin halkına karşı bir savaş." diye konuştu.