İsrailli yerleşimcilerin şiddeti konu alan belgesel film Berlin Film Festivali\'nde ödül kazandı

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İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan "Başka Ülke Yok" (No Other Land) adlı film, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "en iyi belgesel" ödülünü kazandı.

"Başka Ülke Yok" filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra, dün gece gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'ya İsrail ve Gazze'ye yönelik politikasını değiştirme çağrısında bulundu.

Alman hükümetini Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrılarını desteklemeye davet eden Adra, "Burada ödülü kutluyorum ama aynı zamanda benim için kutlama yapmak çok zor. Gazze'de on binlerce insan İsrail tarafından katlediliyor." dedi.

Ödül törenini izleyenlerden büyük alkış alan Adra, "Burada, Berlin'de olduğum için Almanya'dan tek bir şey istiyorum, BM'nin çağrılarına saygı göstermeleri ve İsrail'e silah göndermeyi durdurmaları." diye konuştu.

Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise film üzerinde kolektif olarak 5 yıl çalıştıklarını belirtti.

Basel Adra ile aynı yaşta olduklarını söyleyen Abraham, "Ben İsrailliyim, Basel ise Filistinli ve sadece iki gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum ve Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok, benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Filmde güç ve güç dengesizliklerinin nasıl değiştirilebileceği, işgalin nasıl sona erdirilebileceği ve böylece siyasi bir çözüme doğru ilerlenebileceği sorusunu sorduklarını belirten Abraham, "Gerçekten bir cevabımız yok ve bence belki buna bir cevap insanların ayaklanması. Bugün burada gücü olan pek çok insan, bakanlar, seslerini duyurabilen insanlar var. Hep beraber ateşkes, siyasi çözüm ve işgalin sona erdirilmesi için çağrıda bulunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Belgesel filmde, İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddet nedeniyle Filistinlilerin Batı Şeria'daki bir köyden zorla yerlerinden edilmeleri anlatılıyor.

Film, festivalin ana kategorisi dışında olan "Panorama İzleyici Ödülleri" bölümünde de ödüle layık görüldü.

Filmi hazırlayanlar ayrıca Alman RBB televizyon kanalının 40 bin avroluk para ödülünü de almaya hak kazandı.