İsrailli yetkili: Biden'ın ateşkes teklifi İsrail'in hedeflerine ulaşmasına olanak sağlıyor - Son Dakika
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İsrailli yetkili: Biden'ın ateşkes teklifi İsrail'in hedeflerine ulaşmasına olanak sağlıyor

İsrailli yetkili: Biden\'ın ateşkes teklifi İsrail\'in hedeflerine ulaşmasına olanak sağlıyor

İsrailli bir yetkili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes teklifinin Tel Aviv yönetiminin 'savaş hedefleriyle' çelişmediğini belirtti. İsrail basınına değerlendirmelerde bulunan yetkili, İsrail'in hedeflerine ulaşmadan saldırıları sonlandırmayacağını ifade etti. Biden'ın önerisi ise İsrail'in hedeflerine ulaşmasına olanak sağlıyor.

11.06.2024 17:04
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İsrailli bir yetkili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes teklifinin Tel Aviv yönetiminin "savaş hedefleriyle" çelişmediğini belirtti.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi hakkında hazırlanan karar tasarının BMGK'da kabul edilmesine ilişkin İsrail basınına değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarda dile getirdiği, "Hamas'ın askeri ve sivil yeteneklerini yok etme, tüm esirleri geri getirme" gibi hedefleri anımsatan yetkili, bunlar sağlanmadan İsrail'in bölgeye saldırıları sonlandırmayacağını belirtti.

Söz konusu yetkili, Biden'ın açıkladığı ve BMGK'da da kabul edilen ateşkes önerisinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarda sık sık dile getirdiği "hedeflere ulaşmasına olanak sağladığını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in "tüm hedeflerine ulaşmadan" Gazze'deki saldırılarını bitirmeyi kabul ettiği yönündeki haberlerin "tamamen yalan olduğu" ifade edilmişti.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Joe Biden, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli yetkili: Biden'ın ateşkes teklifi İsrail'in hedeflerine ulaşmasına olanak sağlıyor - Son Dakika

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