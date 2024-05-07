İsrailliler, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesini talep etti - Son Dakika
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İsrailliler, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesini talep etti

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İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle dün Tel Aviv'de sokaklara çıktı. Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerini karşılamaktan uzak olsa da İsrail, kendisi için kabul edilebilir şartlarda bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla Mısır'a üst düzey bir heyet gönderecektir.

07.05.2024 12:36
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(ANKARA) - İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle dün Tel Aviv'de sokaklara çıktı.

Hamas, dün akşam yaptığı açıklama ile Mısır ve Katar'ın Gazze için ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı. Bunun üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Savaş Kabinesi'nin oy birliği ile Refah operasyonuna devam etme kararı aldığını duyurmuştu. Başbakanlık Ofisi'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerini karşılamaktan uzak olsa da İsrail, kendisi için kabul edilebilir şartlarda bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla Mısır'a üst düzey bir heyet gönderecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Bunun üzerine İsrailliler, dün akşam İsrail hükümetinin ateşkes ve esirlerin takası için anlaşma imzalaması talebiyle Tel Aviv'de sokaklara çıktı. Tel Aviv merkezli İbranice yayın yapan Davar gazetesinin haberinde, binlerce İsrailli'nin hükümete Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etme çağrısında bulunduğu aktarıldı. Haberde protestocuların caddeyi iki yönde kapattıktan sonra polis bariyerlerini aşarak Ayalon Darom'a doğru ilerlediği; polisin protestocuları uzaklaştırarak yolu trafiğe açtığı belirtildi. Haberde polis ve protestocular arasında şiddetli çatışmaların da yaşandığı kaydedildi.

İsrailliler, Hamas\'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesini talep etti
Kaynak: ANKA

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