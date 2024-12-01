İsrailliler Batı Şeria'da Tarım Ürünlerini Tahrip Etti

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin tarım ürünlerini tahrip etti.

Filistinli çiftçi Eşref Berham AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin kendisi ve ortağına ait Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Hıllet Hadir bölgesinde hasat edilmeyi bekleyen mısırlarına zarar verdiğini söyledi.

Berham, ekili alanın yaklaşık 65 dönüm olduğunu, İsraillilerin daha önce de yasa dışı yerleşim alanının inşasına hazırlık için bölgeye çadır kurduklarını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.