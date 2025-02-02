İsrailliler Camiyi Ateşe Verdi

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İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha şehrinin kuzeybatısındaki El-Merecat bölgesinde bulunan Arap Melihat isimli bedevi toplumuna ait bir camiyi ateşe verdi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler şafak vakti Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında Arap Melihat Toplumuna saldırdı. İsrailli gaspçılar, bir camiyi ateşe vererek, bir vatandaşın tarım traktörünü yakmaya çalıştı." ifadeleri yer aldı.

Melihat, caminin tamamen yandığını, ateşe verilen traktörün ise vatandaşların çabasıyla söndürüldüğünü kaydetti.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Aynı dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.