İsrailliler Filistinli Bedevi Topluluğuna Saldırarak 25 Koyun Çaldı

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İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Eriha kentinde Filistinli bedevi topluluğuna saldırarak bir Filistinlinin 25 koyununu çaldı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, Eriha kentinde Filistinli bedevi topluluğuna saldırdığını belirtti.

Melihat, sabah saatlerinde topluluğun etrafını 3 koldan çeviren gaspçıların, bir Filistinliye ait 25 koyunu çaldığını ifade etti.

Başkan, duruma tepki göstermeye çalışan Filistinlilerin, İsrailliler tarafından kurulmuş çeşitli tuzaklarla karşılaştığını aktardı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile buraları gasp eden İsraillilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.