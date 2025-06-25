İsrailliler İran'a Saldırıyı Destekliyor

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümete mesafeli olan İsrailli seçmenler de siyasi görüşlerini dışarıda tutarak, " İran'a saldırıları doğru bulduğunu, desteklediğini" belirtti.

İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırıların ateşkesle son bulmasının ardından Tel Aviv'de halk 12 gün sonra ilk kez sirenlerin çalmadığı, patlama seslerinin duyulmadığı, sığınaklara koşmadığı sakin bir gece geçirdi.

Uzun süredir hükümet karşıtı protestolara ev sahipliği yapan Tel Aviv, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümete, muhalif ve mesafeli seçmenin yoğun yaşadığı bir kent olarak öne çıkıyor.

-"Netanyahu'dan nefret ediyorum ancak İran'a saldırı doğruydu"

AA muhabirine konuşan İsrailliler, Netanyahu liderliğindeki hükümete karşı çıksa da İran'a yönelik saldırıları doğru bulduğu konusunda görüş birliğini beyan etti.

Tel Aviv sakini Dubi Tadiber, Netanyahu'nun siyasi çizgisini savunmadığını ancak İran'a 12 gün süren saldırıları desteklediğini vurguladı.

Tadiber, "Netanyahu'nun bugüne kadar yaptığı en iyi iş İran'a saldırmak oldu. Şunu eklemem gerekir Netanyahu'dan nefret ediyorum ancak yaptığı tüm İsrail'in güvenliği içindi." dedi.

İran'a saldırıları doğru bulduğunu vurgulayan Tadiber, ateşkesin tam zamanında ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda geldiğini söyledi.

Halk olarak İran'daki hedeflere ne ölçüde saldırıldığını bilemediklerini belirten Tadiber, ancak 12 gün süren saldırılardan "İran'ın bir ders çıkardığını" öne sürdü.

"Saldırılar sonuna kadar meşruydu ancak ateşkeste son derece akıllıcaydı." ifadesini kullanan Tadiber, Netanyahu hükümetinin Gazze'den de bir önce çekilmesinin vaktinin geldiğini de sözlerine ekledi.

"İran'a saldırı fikri doğru"

Tel Aviv'de yaşayan Netanyahu hükümetine mesafeli olduğunu belirten Ariel, İran'a saldırı fikrinin doğru olduğunu savundu.

Ariel, "Netanyahu'nun İran'a saldırı kararını yalnızca ülkesi için iyi niyetlerle aldığına inanmıyorum ancak saldırı fikrini doğru buluyorum." diye konuştu.

İsrail ve İran arasında ateşkesin de zamanında yapıldığını dile getiren Ariel, "Tüm siren seslerinden, füzelerden ve sığınaklara koşuşmaktan çok yorulduk. Umarım tüm bölge için iyi olur." dedi.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından gelen ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10.00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.