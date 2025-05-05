İsrailliler Zeytin Ağaçlarını Kesti - Son Dakika
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İsrailliler Zeytin Ağaçlarını Kesti

İsrailliler, Batı Şeria'da 100 zeytin ağacını keserek Filistinli çiftçiye zarar verdi.

05.05.2025 15:41
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Çiftçi Mustafa Ebu Zelef, AA muhabiribe yaptığı açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaklaşık 100 zeytin ağacını kestiklerini söyledi.

Sökülen ağaçların 12 yaşından büyük olduğunu belirten Ebu Zelef, beldenin İsrail ordusunun koruması altında yürütülen saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Ebu Zelef, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kötülüğünden ne insan ne taş ne de ağaç kaldı. İsrail ordusu Batı Şeria'da, Gazze'ye yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak soykırım uyguluyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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