İsraillilerden Kundaklama: Filistinli Aile Tehlike Atlattı

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Mesafir Yatta'da evi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce ateşe verilen Filistinli, "Eşim ve 7 çocuğumla birlikte evdeydik, yanarak ölebilirdik." dedi.

Evi kundaklanan Filistinli Nasır Şureyteh, AA muhabirine, bir grup Yahudi yerleşimcinin gece yarısından sonra saat 01.00 civarında evine saldırdığını ve ateşe verdiğini söyledi.

Evinin 40 metrekarelik tek oda, mutfak ve banyodan oluşan tuğladan yapılmış, çatısı tenekeyle kaplı küçük bir yapı olduğunu dile getiren Şureyteh, "Yangın, evdeki tüm eşyaları ve malzemelerle birlikte yapıyı tamamen yok etti. Eşim ve 7 çocuğumla birlikte evdeydik. Allah'ın lütfu olmasaydı, evin içinde yanarak ölebilirdik." dedi.

Yangını söndürmeye çalışmadan önce evin yakınından kaçan İsrailli bir grubu gördüğünü anlatan Şureyteh, şöyle konuştu:

"İsrail, yasa dışı yerleşimleri genişletmek için bizi bölgeden çıkarmaya çalışıyor ancak tüm şiddet ve saldırılara rağmen topraklarımızda kalacağız."