İsraillilerin Marda Köyü'ndeki Camiye Saldırısı Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsraillilerin Marda Köyü'ndeki Camiye Saldırısı Kınandı

Filistin Dışişleri, İsraillilerin camiyi ateşe vermesini ve ırkçı sloganları kınadı.

20.12.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye saldırarak ateşe vermelerini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selfit kentine bağlı Marda köyündeki camiye yönelik saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerden bir grubun, Selfit kuzeyinde yer alan Marda köyü camisini ateşe vermeleri ve duvarlarına da Arap düşmanlığını içeren sloganlar çizmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaspçı İsraillilerin camiye yönelik saldırılarının "ırkçı" bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, Marda köyündeki camiye düzenlenen saldırının, İsrail'de iktidar olan aşırı sağcıların Filistin halkına yönelik geniş çaplı tahriklerinin bir yansıması olduğuna dikkat çekildi.

"Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin resmi olarak desteklediği silahlı İsrailli gaspçı milislerin Filistinlilere karşı sistematik suçlarını sürdürdüğü" aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Filistin halkını, bahsi geçen saldırılara karşı koruması çağrısında bulunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentine bağlı Marda beldesindeki Birru'l Valideyn Camisi'ni ateşe vermişti. İsrailliler ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" şeklinde ırkçı sloganlar yazmış ve Davud Yıldızı çizmişlerdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillilerin Marda Köyü'ndeki Camiye Saldırısı Kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
00:35 Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
00:16 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 19:45:32. #1.12#
SON DAKİKA: İsraillilerin Marda Köyü'ndeki Camiye Saldırısı Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.