İsraillilerin Marda Köyü'ndeki Camiye Saldırısı Kınandı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye saldırarak ateşe vermelerini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selfit kentine bağlı Marda köyündeki camiye yönelik saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerden bir grubun, Selfit kuzeyinde yer alan Marda köyü camisini ateşe vermeleri ve duvarlarına da Arap düşmanlığını içeren sloganlar çizmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaspçı İsraillilerin camiye yönelik saldırılarının "ırkçı" bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, Marda köyündeki camiye düzenlenen saldırının, İsrail'de iktidar olan aşırı sağcıların Filistin halkına yönelik geniş çaplı tahriklerinin bir yansıması olduğuna dikkat çekildi.

"Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin resmi olarak desteklediği silahlı İsrailli gaspçı milislerin Filistinlilere karşı sistematik suçlarını sürdürdüğü" aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Filistin halkını, bahsi geçen saldırılara karşı koruması çağrısında bulunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentine bağlı Marda beldesindeki Birru'l Valideyn Camisi'ni ateşe vermişti. İsrailliler ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" şeklinde ırkçı sloganlar yazmış ve Davud Yıldızı çizmişlerdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.