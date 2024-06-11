İsraillilerin Nablus\'ta düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı

Güncel

Filistin Kızılayı, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'ta düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un kuzeyinde yer alan Burka beldesine bağlı Mesudiyye Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Kızılay ekipleri, söz konusu İsrailliler tarafından atılan biber gazı nedeniyle vücutlarında hafif yanıklar oluşan 2 Filistinliye müdahale etti.

Görgü tanıkları, İsrailli grubun mahalledeki Filistinlilere saldırdığını, bir evi de taşladığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.