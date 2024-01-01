İSTAD, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü\'nü kutladı

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD), "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını etkinlikle kutladı.

Derneğin Kadıköy'deki merkezinde yapılan etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin milli marşları okundu.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, programda, Türkiye ile Azerbaycan arasında kardeşliğin ve dayanışmanın önemini anlattı.

Pamuk, "Bugün olduğu gibi gelecekte de Türkiye Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması devam edecektir. Bizim kardeşliğimiz asırlara dayanmaktadır." dedi.

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu ise Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruşunun 100'üncü yılını kutladıklarını kaydederek, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini dile getirdi.

İki ülkenin müziklerinin dinletildiği etkinlik, ikramlarla sona erdi.