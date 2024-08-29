İstanbul'a 2 Bin 500 Yeni Taksi... İbb Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün: "Bu Yeni Taksi Tamamen Çağa Uygun, Dijital Bir Taksi Olacak" - Son Dakika
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İstanbul'a 2 Bin 500 Yeni Taksi... İbb Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün: "Bu Yeni Taksi Tamamen Çağa Uygun, Dijital Bir Taksi Olacak"

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınması kararı alındı. Yeni taksi sistemi dijital ve uygulama tabanlı olacak. Bu kararla taksi sorunu çözülmüş olacak ve yolcu güvenliği sağlanacak.

29.08.2024 14:22  Güncelleme: 14:39
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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınması kararından sonra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün bir açıklama yaptı. Akgün "Bu yeni taksi tamamen çağa uygun, dijital bir taksi olacak. Yani uygulama tabanlı aplikasyon üzerinden çalışan bir taksi sistemi olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lisanslandırılmış elektronik taksi taşımacılığı sistemiyle beraber yeni taksi arzını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen taksi sorunu UKOME'nin son toplantısında İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınması ile çözüldü. Toplantı sonrası İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün kararla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Akgün, şunları söyledi:

"16 milyon nüfusuyla çok büyük bir metropol olan İstanbul'da taksi hizmetinin iyileştirilmesi konusu, taksi sayısı konusu çok uzun zamandır zaten gündemdeydi. Bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma sarf ettik. Konunun tüm taraflarıyla beraber, tüm aktörleriyle beraber bir arada bir süreç yürüttük. Akademik çalışmalar yaptık ve bugün toplantısında oybirliğiyle bir karar almış bulunuyoruz. Öncelikle şunu söylemek isteriz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu konuda emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Bu anlamda başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da iradesiyle taksi sorununun çözümü açısından önemli bir aşamayı aslında bugün geçmiş bulunuyoruz.

"Nicelikle beraber niteliğe ilişkin de yeni bir sistemi oluşturmuş bulunuyoruz"

Bugün nasıl bir karar aldık? 1998'den bu yana İstanbul'da yeni taksi arzı gerçekleşmiyordu. Belirli minibüs hatlarının dönüşümüyle beraber belirli sayıda taksi hizmeti sunuldu ama kendiliğinden bir taksi arzı gerçekleşmiyordu. Bugün itibariyle 2 bin 500 yeni taksinin ilk etapta hizmete sunulması kararını almış bulunuyoruz. Bu taksi özellikle sayı açısından ciddi bir sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Tabii bu sadece sayıyla ilgili bir karar almış bulunmuyoruz. Nicelikle beraber niteliğe ilişkin de yeni bir sistemi aslında oluşturmuş bulunuyoruz bu kararla beraber. Bu yeni taksi tamamen çağa uygun, dijital bir taksi olacak. Yani uygulama tabanlı aplikasyon üzerinden çalışan bir taksi sistemi olacak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lisanslandırılmış elektronik taksi taşımacılığı sistemiyle beraber yeni taksi arzını gerçekleştirmiş olacağız.

"Şikayet konusu olan yolculuk seçme, yolcu talebini kabul etmeme sorunların önüne geçmiş olacağız"

Bunun avantajları ne olacak? Tüm sistem dijital tüm sistemin uçtan uca kontrol edilebilir, denetlenebilir hale gelmesini sağlamış olacağız. Yani yolcunun taksiye, ulaşımından bu yolculuğu bitirmesine kadar kayıtlı tamamen verinin kontrol edilebildiği ve bütün sistemin dijital olmasıyla birlikte hem yolcu açısından güvenli erişilebilir hem de taksi esnafı açısından da güvenli bir yolculuğun temini altına almış bulunacağız. İkili bir sistem girmiş olacak. Yani daha önceki taksiler yoldan yolcu alabilecekken bu yeni, 2 bin 500' ile başlayan sistem tamamen elektronik uygulamalar üzerinden yolcu alacaklar ve buna entegre duraklar üzerinden yolcu alabilecekler. Böylece en büyük şikayet konusu olan işte yolculuk seçme, yolcu talebini kabul etmeme gibi sorunların baştan sona önüne geçmiş olacağız.

"Bu sistemin aslında bir yenilenmeye doğru gideceğini öngörüyoruz"

Ücretlendirme tamamen dijital olacak, tamamen kayıtlı olacak. Böylelikle birtakım adli konuların da önüne geçmiş olacağız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bütün sistemin kontrolünü yapıyor olacağız. Bu sistem içerisinde yolcudan bir komisyon ücreti alınmayacak. Taksi esnafımızı da mağdur edecek bir komisyonun da önüne geçebilecek, denetleme sistemini de böylelikle kurmuş oluyoruz. Bununla birlikte bütün sistemin dijital olmasıyla birlikte İstanbul'da en büyük sorun olan yani belirli bölgelerde yolcunun taksi bulamaması belirli bölgelerde taksi olmasına rağmen yolcunun olmaması yönündeki şikayetlerin de bu dijital sistemde yolcuya yönelik trafiğin düzenlenmesi yani yolcu neredeyse taksilerin yönlendirilebilmesi mümkün olacağından dolayı aslında işte boşta taksinin gezmesi veya işte taksinin yolcu olan yerde olmaması gibi sorunların da önüne geçebiliyor olacağız. Tüm bu sistemin aslında bir yenilenmeye doğru gideceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte daha önceki taksi hizmeti veren taksi esnafımız da yoldan yolcu alabileceği için onların da aslında hakları, onların da koşulları ortadan kalkmamış olacak. Bu taksi arzı bugün UKOME'de sayısını ve usul esaslarını belirledik. Bunun sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bunun ihale sürecinin kararını alacak. Sonrasında da belediye encümeninden taksi arzı ihaleyle birlikte 2886 sayılı kanunun gereği gerçekleşiyor olacak."

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kararla ilgili bir şerh düşüp düşmediği sorusuna Akgün, "Bir şerh olmadı. Oy birliğiyle geçti konu. Süreyle ilgili bazı tartışmalar vardı UKOME'de. Biz yetki itibarıyla bugünün gündemi olamayacağını ifade ettik. Buradaki tartışmaları meclise ileteceğimizi söyledik. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlanacak" yanıtını verdi.

"Taksilerin tasarımı farklı olacak"

"Taksilerin rengi ne olacak?" sorusuna ise Akgün, şu yanıtı verdi:

"Rengi konusunda şöyle rengiyle ilgili olarak da bizim tüm çalışmalarda sarıya yönelik. Sarı olmasına yönelik talepler vardı. Biz de şunu söyledik. Sahada herhangi bir karışıklığa yol açmaması yani yolcuyla işte yoldan aldın almadın gibi tartışmalara yol açmaması nedeniyle evet sarı ama tasarımının farklı olacağına yönelik kararı aldık. Tasarıma yönelik de çalışmaları tamamladıktan sonra zaten  büyükşehir belediye meclisinde karar alınacak ihale süreci olacak. Bu da hayata geçecektir. Sürecini şöyle öngörebiliriz. Eylül ayında bir büyükşehir belediye meclisi var. Bu tabii komisyonlarına havale edecek konuyu. Yani meclis ve encümen kararları itibariyle biz sonbaharda bunun hayata geçeceğini düşünüyoruz.

Şunun da önüne geçiyor olacağız. Vatandaş uygulama üzerinden talebini sunmuş olacak. Bu talebi herhangi bir geçerli nedene dayanmıyor ve iptal ediliyor ise biz bu denetimi gerçekleştireceğiz ve sonrasında da bu taksi şoförünün işte bu hizmeti vermemesine yönelik bir denetimi gerçekleştireceğiz. Yani en büyük sorun olan şu yolculuk seçme, yolcu seçme konusunun da önüne geçmiş olacağız böylelikle."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İstanbul'a 2 Bin 500 Yeni Taksi... İbb Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün: "Bu Yeni Taksi Tamamen Çağa Uygun, Dijital Bir Taksi Olacak" - Son Dakika
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