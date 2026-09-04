İstanbul\'a evde bakım için 6,4 milyar lira

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " İstanbul'a ocak ayından bugüne evde bakım yardımı kapsamında 6,4 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye genelinde 516 bin hanemiz, evde bakım yardımıyla büyüğüne, yaşlısına, engellisine bu kapsamda destek oluyor." dedi.

Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış programına katılan Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, yaşlıların huzur içinde vakit geçirebilecekleri, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın güzel bir örneği olacak merkezin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Göktaş, merkezin 114 yatak kapasitesine sahip bir huzurevi olduğunu belirterek, yaşlıların bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini aynı çatı altında alabileceklerini ifade etti.

Bir toplumun gücünün, hayatın her döneminde insanına gösterdiği özenle anlaşıldığını belirten Göktaş, "Büyüklerine değer veren, onların tecrübesini geleceğe taşıyan toplumlar, kökleri sağlam bir gelecek üzerine inşa edilir. Bu anlamda büyüklerimiz aslında bizim hem ailemizin hem de toplumumuzun temeli. Büyüklerimiz uzun yıllardır hem ailelerine, hem topluma, hem bizim geleceğimize çok büyük zaman sarf eden, büyük emek veren çınarlarımız. Onlara hizmet etmek, onlara sahip çıkmak aslında bir görevden öte bir vefa borcudur." diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyükleri her daim baş üstünde tutan bir anlayışla 7'den 70'e tüm vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve birçok alanda hizmetleri geliştirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Son 24 yılda eser ve hizmet siyasetinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde özellikle sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşlılarımızın sağlıklı ve aktif bir şekilde evlerinde hizmet alabilmeleri için Vefa hizmetlerimizi Türkiye genelinde genişlettik. Vefa hizmetiyle devletimizin yaşlılarımıza evlerinde destek sunduğu ve onların her ihtiyacını evlerinde karşıladığı çok kıymetli bir çalışma yürütüyoruz. Bununla beraber evde bakım yardımıyla evinde yaşlısına, engellisine bakanlara yönelik çok önemli bir sosyal politikayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine hayata geçirdik. Bu kapsamda da sadece İstanbul'da ocak ayından bugüne evde bakım yardımı kapsamında 6,4 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye genelinde 516 bin hanemiz, evde bakım yardımıyla büyüğüne, yaşlısına, engellisine bu kapsamda destek oluyor. Bu çok önemli bir sosyal politika. Dünyada eşi benzeri çok nadir görülen bir destek. Bu kapsamda da hem kurumsal bakımı hem evde bakımı güçlendirecek çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz."

Göktaş, diğer yandan aktif ve sağlıklı yaşlanmaya önem verdiklerini kaydederek, Vefahane modeliyle birlikte 43 Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdiklerini, amaçlarının bu çalışmaları Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 492 huzurevinde yaklaşık 30 bin vatandaşa yatılı hizmet verdiklerini dile getiren Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri modelini de Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Göktaş, "Bu köklü hafızayı Türkiye'nin geneline ulaştırmaya, büyüklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün açtığımız bu huzurevi de benzer şekilde İstanbul'daki hizmetlerimizin en güzel örneklerinden bir tanesi. Burada büyüklerimizin farklı ihtiyaçları gözetilecek, aynı zamanda atölye çalışmaları olacak. Alanında uzman personelimizle hem rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanacak hem de aktif ve sağlıklı yaşlanma kapsamında becerilerini güçlendirecekler." ifadelerini kullandı.

"Elleri öpülesi büyüklerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeyrek asır önce "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla yola çıktığını ve insana dokunan her alanda hizmet etme anlayışıyla hareket ettiğini kaydetti.

Kaya, 25 yıldır kesintisiz bir şekilde kimsesizlerin kimi olarak insanlara hizmet etmenin şerefini yaşadıklarını belirterek, "Buradaki büyüklerimiz Türkiye'nin eski dönemlerini çok iyi bilirler. Gerçekten Türkiye her alanda, sağlıkta, sosyal hizmetler alanında, eğitimde, ulaştırmada adeta çağ atladı ve atlamaya da inşallah devam edecek. Büyüklerimiz, ulu çınarlarımız bizim kıymetlilerimiz. Elleri öpülesi büyüklerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise merkezin İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapıldığını belirterek, birimin 20 yıllık geçmişinde kentteki 1700 kamu yapısının deprem dayanıklılığını incelediğini, bunlardan 1535'i için güçlendirme veya yıkım kararı verildiğini kaydetti.

İPKB'nin bugüne kadar yaklaşık 6 milyar dolarlık fon kullandığını aktaran Gül, yürütülen çalışmalar sonucunda başta okullar olmak üzere hastane ve huzurevleri gibi kamu yapılarının depreme karşı güvenli hale getirildiğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Türkiye'nin son 24 yılda her alanda toplumun tüm kesimlerine dokunan ve yaşam standartlarını yükselten önemli bir süreç yaşadığını belirterek, özellikle son 5 yılda sosyal devlet anlayışının daha da geliştiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından dua edilerek kurdele kesildi. Göktaş, daha sonra merkezde kalan yaşlıları ziyaret etti.