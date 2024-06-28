İstanbul Adalarında Minibüslerin Kaldırılması İçin Çağrı - Son Dakika
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İstanbul Adalarında Minibüslerin Kaldırılması İçin Çağrı

Akademisyenler, sanatçılar, yazarlar, hukukçular, mimarlar ve şehir planlamacılarından oluşan yaklaşık 400 kişilik bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Adalar'daki minibüslerin hizmetten kaldırılması çağrısında bulundu. Grup, Adalar'ın doğası ve tarihi yapılarıyla dünya çapında korunması gereken bir yerleşim alanı olduğunu belirterek, Adalar'ın motorlu taşıt trafiğine kapalı olmasının, ilçeyi diğer yerlerden ayıran niteliklerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Adalar'da motorlu taşıt kullanımının yapılaşma baskısına, ekosistemin tahribatına, orman yangınlarına ve kazalara zemin hazırlayacağından kaygı duyduklarını ifade ettiler. Grup, İstanbul Adalarının dokusuna ve yaşam kültürüne zarar verecek uygulamalardan vazgeçilmesini ve Adalar'da katılımcı demokrasi ilkelerinin hayata geçirilmesini önerdi.

28.06.2024 19:17
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Akademisyen, sanatçı, yazar, hukukçu, mimar ve şehir planlamacılarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişilik grup, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Adalar'daki minibüslerin hizmetten kaldırılması çağrısında bulundu.

Gruptan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un Adalar ilçesinin; doğası ve tarihi yapılarıyla dünya çapında korunması gereken bir yerleşim alanı olduğu belirtildi.

Özel amaçlı araçlar dışında motorlu taşıt trafiğine kapalı olmasının, bugüne kadar Adalar'ı başka yerlerden ayıran niteliklerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Adalar, Türkiye'nin yaya bölgesi olan tek ilçesi ve dünyada da sayılı örneklerdendir. Zengin bir kültürel mirası barındıran İstanbul Adaları, görece korunmuş olması sebebiyle hala sivil mimarinin nitelikli örneklerini görebildiğimiz bir açık hava müzesidir. Adalar'a minibüs getirilmesi sürecini endişeyle takip ediyor, bu özel coğrafyayı korumak için verilen mücadeleye rağmen söz konusu araçların ilçede kullanımında ısrar edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Adalar'da kedilerin, köpeklerin, kirpilerin ve insanların gezdiği sokaklara ve orman yollarına "azmanbüs" olarak adlandırılan minibüslerin yakıştırılamadığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Adalar'da motorlu taşıt kullanımının yapılaşma baskısına, ekosistemin tahribatına, orman yangınlarına ve kazalara zemin hazırlayacağından kaygı duyuyoruz. Adalar'ın kültürel ve doğal mirasını korumaya yönelik bir çözüm bulunacağını umuyor, İstanbul Adalarının dokusuna ve yaşam kültürüne zarar verecek uygulamalardan vazgeçmenizi diliyoruz. Bütün samimiyetimiz ve kararlılığımızla size, bir dünya mirası olan İstanbul Adalarına dair tüm kararların hassasiyet ve incelikle alınmasını, Adalar'da katılımcı demokrasi ilkelerinin hayata geçirilmesini öneriyoruz."

Açıklamanın sonunda, metne imza atan Burgazada Mahalle Meclisi, Marta Koyu Dayanışması, Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi, Adalar Sivil İnisiyatifi ve Burgaz Orman grupları da dahil olmak üzere yaklaşık 400 kişinin isimleri yer aldı.

Kaynak: AA

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