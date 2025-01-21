İstanbul-Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi

Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Ümit Özdağ, polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirildi.

PARTİLİLER EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Özdağ'ın gözaltına alınmasından sonra partililer İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Çok sayıda partili, ellerinde Türk bayrakları ile emniyetin önünde bir araya geldi. Özdağ'ın emniyete girişinden sonra da partililerin buradaki bekleyişi sürüyor.