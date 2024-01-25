İstanbul-Bağcılar\'da Fast Food İşletmelerine Yağ Denetimi

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA FAS FOOD İŞLETMELERİNE YAĞ DENETİMİ Emine DERYA-Ömer HASARİSTANBUL, (DHA)-BAĞCILAR'da özellikle fast food tarzı işletmelere yönelik yağ denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde özellikle kızartma yağları mercek altına alındı. Denetimlerin 39 ilçede 728 denetçi ile yapılacağı öğrenilirken, eşik değeri 25 ve üzeri olan kızartma yağlarına idari para cezası uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın özellikle fast food tarzı işletmelerde kızartma yağlarına yönelik 81 ilde denetim yapılması yönünde verdiği talimatın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı. Bağcılar'da yapılan denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Denetimlerde konuşan Ahmet Yavuz Karaca, 39 ilçede 728 denetçi ile denetimlerin sürdüğünü belirtti. Denetimlerde yağlarda yapılan ölçümlerde eşik değerinin 25 polar üzerinde çıkması durumunda idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

İSTANBUL'DA 2023'DE 228 BİN 595 DENETİM YAPILDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da 131 bin 203 gıda işletmesi bulunuyor. 2023 yılında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 228 bin 595 resmi kontrol gerçekleştirildi. Yapılan resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen 6 bin 716 işletmeye yasal işlem uygulanmış, 62 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Toplamda 174 milyon 121 bin 326 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan resmi kontrollerde et ve et ürünleri, süt ürünleri, zeytinyağı vb. taklit ve tağşişe açık ürünler başta olmak üzere toplam 9 bin 040 numune alınmış ve olumsuzluk tespit edilen 822 adedi hakkında yasal işlem uygulandığı belirtildi.

İSTANBUL'DA 39 İLÇEMİZDE 728 DENETÇİMİZLE DENETİMLERİ YAPIYORUZ

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Şimdi biliyorsunuz 5996 sayılı veteriner hizmetleri bitki sağlığı gıda ve yapı kanunu çerçevesinde çiftlikten çatala kadar üretimin bütün, birinci üretimden son tüketiciye kadarki bütün prosesler bakanlığın kontrolü ve denetimi uhdesinde. Bizler bunu İstanbul'da 39 ilçemizde 728 denetçimizle yapıyoruz. 2023 yılında da yaklaşık olarak 228 bin denetim yaptık. Bu 10 gün içerisinde sayın bakanımızın da talimatlarıyla fast food zincirlerinde ve toplu tüketim yerlerindeki yağlar ile ilgili bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız denetimlerde biz kızartma yağlarının özellikle belirli aralıklar ile değiştirilmesi lazım eğer siz bunu değiştirmezseniz oksidasyona uğrar, yapısı bozulur ve ortaya çıkacak kimyasallarda insan sağlığına çok ciddi zarar verebilir. Bu noktada bizim eşik değerimiz 25 polar madde oranında ve sıcaklıkta da 180 derece. Bunun üzerinde olan herhangi bir işletmede değer bulduğumuzda bu ön tespit, ön test cihazımız. Bu da gereksiz numune alımının önüne geçmek için. Numune alıp laboratuvara gönderiyoruz teyit ettikten sonra işletme hakkında 5596 sayılı kanun hükmüne göre 29 bin 500 lira idari ceza uyguluyoruz dedi.

68 NUMUNENİN 22'SİNDE OLUMSUZLUK ÇIKTI

Karaca, Geçen yıl 68 adet numune aldık, yaptığımız 68 numunenin 22'sinde olumsuzluk çıktı. İdari işlem uygulandı. Numune sayısının az olmasının sebebi dediğim gibi ön tespitimiz var. Eğer ön tespitte 25'in altında bir eşik değeri varsa numune almamıza gerek yok. Biz şunu söylüyoruz vatandaşlarımıza en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Onlar gittikleri toplu tüketim yerlerinde, alışveriş yaptıkları marketlerde, özellikle gıda okuryazarlığına dikkat etmeleri lazım. Evlerinde kızartma yağlarını çok sık kullanmamaları, kullandıktan sonra lavaboya direkt dökmemeleri lazım. Bu aynı zamanda bir çevre sorunudur diye konuştu.

MÜŞTERİLERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN HERHANGİ BİR SIKINTI YOKTUR

Denetim yapılan bir işletmenin sorumlusu olan Muharrem Dumru, Bizim her şeyimiz kontrol ediliyor. Hem merkez tarafından hem diğer denetimlerden geliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yağımızda 3 günde bir 2 günde bir değiştiriyoruz. En fazla 3 günde bir değiştiriliyor. 25 olması gerekirken 14-14.5 çıktı. Herhangi bir sıkıntımız yok. dedi. İşletme müdürü Ahmet Zeyrek ise, Ölçümüz 11 ile 12 arasında değişti. 11-12 en temiz yağ demektir. Normal şeyi 18-19'lara çıktığı zaman kirlenmiş demektir. 25'lere çıktığı zaman zaten en kirlisi demektir. Şu an da yağımız temiz ve müşterilerimizin sağlığı için herhangi bir sıkıntı yoktur şeklinde konuştu.

GERÇEKTEN BU DENETLEME ÇOK HOŞUMA GİTTİ

Denetim yapılan işletmelerde yemek siparişlerini bekleyen müşteriler ise durumdan memnun olduklarını denetimlerin devam etmesini istediklerini belirtti. Müşteri Ayşe Özdemir, Şöyle söyleyeyim, çok sıklıkla tüketmiyoruz zaten. Ama geldiğimizde de gerçekten bu denetleme çok hoşuma gitti. Yani yağların böyle denetlenmesi hoşuma gitti. İnşallah bütün işletmelerde yapılır diye düşünüyorum dedi. Ülkü Aslan ise, Çok faydalı bir denetim. Sıklaştırılmasını isteriz tabii ki. İçimiz rahat etti denetimlerden de geçmiş duyduğumuz kadarıyla. Sıklıkla geliriz artık ifadelerini kullandı.