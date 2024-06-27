İstanbul Bahçelievler\'de Çöken Binada Can Kaybı ve Yaralanan Olmadı

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Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çöken çok katlı bina sakinlerinden Mahmut Koyun olay anında yaşadıklarını, "Gece saat 04.30 sıralarında da sesler oldu. Bomba sesi gibi sesler patlama sesine uyandık. Ampulleri kontrol ettik, kesin deprem oluyor dedik" diye anlattı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çok katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. 44 yıllık yapının bodrum, zemin ve normal kat olarak inşa edildiğini, yapı kayıt belgesi bulunduğu, ancak üstteki 2 ve bir çekme katın sonradan ilave olduğu öğrenildi. Çöken binada yaşayan Mahmut Koyun, olay anını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Koyun, şunları söyledi:

"Akşam saat 19.00'da bir çatırtı sesi duyduk, ardından da patlama sesi gibi bir ses geldi çok fazla ilgilenmedik. Gece saat 04.30 sıralarında da sesler oldu. Bomba sesi gibi sesler patlama sesine uyandık. Dışarıya baktık birşey göremedik. Ampulleri kontrol ettik, kesin deprem oluyor dedik, sallanmıştı. Annemleri aldık ve dışarıya çıktık. Bina sakinlerini tek tek aşağıya indirdim, kapılarına vurdum. Bir arkadaşımız ilaçlarını almak için içeriye girdi ve dışarıya çıktıktan 10 saniye sonra bina yıkılmaya başladı. Biz de 112'yi, itfaiyeyi aradık... İçeride değerli eşyalarımız vardı, aldığımız tek şey çantamız ve telefonlarımız oldu. Şimdi bekliyoruz, değerli eşyalarımızı almak istiyoruz. Beyaz eşyalarımızın hepsi gitti. Mağduruz şu anda."