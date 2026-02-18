İstanbul Barajlarında Doluluk Artıyor

İSTANBUL'da etkili olan yağışlı sistemler, barajlarında doluluk oranı hızla yükseliyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 40'ın üzerine çıktı. 15 gün önce yüzde 33.73 olarak ölçülen doluluk oranı 18 Şubat itibariyle yüzde 40.48 oldu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı sistemlerin baraj doluluk oranları artışa geçti. İSKİ'nin bugün itibariyle yaptığı ölçümlerde doluluk oranı yüzde 40.48 olarak ölçüldü. Karların erimeye başlaması, baraj göllerini besleyen derelerin debilerinin artmasıyla son 15 gün içinde doluluk oranı yüzde 33.73'den yüzde 40'ın üzerine yükseldi. İstanbul'un önemli barajlarında Ömerli barajı da hızlı yükselişten nasibini aldı. Ömer'li baraj gölünde doluluk oranı bugün itibariyle 56.64 olarak ölçüldü. Baraj gölündeki doluluk oranı geçtiğimiz aylarda kuraklığında etkisiyle yüzde 15'e kadar gerilemişti. İstanbul'un barajlarında en dolu baraj yüzde 89.46 doluluk oranıyla Elmalı baraj gölü havzası oldu. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 39.42, Papuçdere barajında ise 23.42'ye ulaştı. Bu iki baraj gölünde daha önce doluluk oranları yüzde 2'ye kadar gerileşmişti.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %56.64

DARLIK %58.75

ELMALI %89.46

TERKOS %25.64

ALİBEYKÖY %34.23

BÜYÜKÇEKMECE %29.19

SAZLIDERE %25.55

ISTARNACALAR %74.42

KAZANDERE %39.42

PAPUÇDERE %23.42