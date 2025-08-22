İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Düşüyor - Son Dakika
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Düşüyor

22.08.2025 12:11
İstanbul'daki barajların doluluk oranı %44.08'e geriledi, bazı barajlar %30'un altını gördü.

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44.08'e düştü. Mart ayında yüzde 80'e kadar yükselmişti.

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından baraj gölü havzalarında her geçen gün doluluk oranları düşüyor. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 44.08 olarak ölçüldü.

Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 27.63'e kadar geriledi. Baraj gölünde kış aylarında suyla dolu alanlar yeniden kurudu. Birkaç ay öncesine kadar balıkların dolaştığı alanlar çorak araziye dönüştü. İstanbul'a su sağlayan barajların 8'inde doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'un Terkos Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 63.17 ile Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 31.38 doluluk oranıyla Istrancalar oldu.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları şöyle;

Ömerli yüzde 40.87

DARLIK yüzde 56.07

ELMALI yüzde 63.17

TERKOS yüzde 49.01

ALİBEYKÖY yüzde 27.63

BÜYÜKÇEKMECE yüzde 44.62

SAZLIDERE yüzde 39.71

ISTARNACALAR yüzde 31.38

KAZANDERE yüzde 26.78

PAPUÇDERE yüzde 35.85

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:41
11:51
