İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal ve yeni yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti - Son Dakika
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İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal ve yeni yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti

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İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal ve yeni yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti
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İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal ve yeni yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti
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İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve yeni yönetim kurulu üyeleri, 128. Olağan Genel Kurul'un ardından ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştirdi.

(ANKARA) - İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve yeni yönetim kurulu üyeleri, 128. Olağan Genel Kurul'un ardından ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştirdi.

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ümit Kocasakal ve yeni yönetim kurulu üyeleri, görevi devralmalarının ardından ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e yaptı.

Ziyarete, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer kurul üyeleri katıldı. Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunmasının ardında saygı duruşunda bulundu.

KOCASAKAL'DAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE MESAJ

Anıtkabir'deki törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İstanbul Barosu heyeti adına Ümit Kocasakal, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kocasakal, İstanbul Barosu'nun Cumhuriyetin bir kurumu olarak tarihsel ve geleneksel çizgisine bağlı kalacağını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Seni bitmez bir özlem, minnet ve rahmetle anmamızdan iki gün sonra, İstanbul Barosu'nun yeni seçilmiş başkan, yönetim ve kurulları olarak bu kez manevi huzurunuzda olmanın heyecanı ve onurunu yaşamaktayız. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, Cumhuriyetin bir kurumu olan İstanbul Barosunun tarihsel ve geleneksel çizgisi ve duruşu kapsamında, ahval ve şerait ne olursa olsun bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti, başta ulus devlet temelli üniter yapı olmak üzere onun taşıyıcı kolonlarını ve kurumlarını, Cumhuriyetin onurunu ve hukukunu korumaya, kurucu değerlere sımsıkı sarılmaya, gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda azim ve kararlılıkla yürümeye, Cumhuriyete ve milli devlete yönelik her türlü kuşatma, saldırı ve tehdide karşı varlığımızı siper etmeye devam edeceğiz.

Bu hem bir vatani görev hem de size, silah arkadaşlarınıza ve şehitlerimize karşı namus borcumuzdur. Bu yolda yürümekten asla vazgeçmeyecek ve yorulmayacağız. Muhtaç olduğumuz güç ve kudret buyurduğunuz gibi damarlarımızdaki asil kanda, sizin manevi varlığınızda ve devrimlerinizin ruhunda mevcuttur. Her türlü harici ve dahili kalkışma ve engellemelere rağmen kurduğunuz Cumhuriyet ve üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak ve Türk Milleti işaret ettiğiniz çağdaş uygarlık seviyesine mutlaka ulaşacaktır. Yolunuz yolumuzdur. Ne mutlu sizin gibi bir Öndere sahip olup bunun değerini bilenlere, ne mutlu Türk'üm diyene."

Kaynak: ANKA
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