İstanbul Barosu başkanlığına seçilen Kocasakal, Kılıçdaroğlu\'ndan tebrik telefonu aldı

İstanbul Barosu başkanlığına seçilen Kocasakal, Kılıçdaroğlu'ndan tebrik telefonu aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından telefonla tebrik edildi. CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya açıklamasına göre Kılıçdaroğlu, Kocasakal'a görevinde başarılar diledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı telefonla arayarak tebrik etti.
CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı telefonla arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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