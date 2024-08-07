İstanbul Barosu, Instagram\'ın Erişime Kapatılmasına Tepki Gösterdi

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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, sosyal medya platformu Instagram'ın erişime kapatılmasına tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, "Sosyal ağ platformları, ülkemizde geniş bir kesim tarafından habere erişim ile düşünce ve görüşlerin ifade edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam, pazarlama ve çeşitli ticari ilişkilerin geliştiği mecralardır. Bu tür platformların tamamına yönelik erişime engelleme kararları domino etkisi yaratarak birçok kişi ve kurumun ticari açısından mağdur etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Barosu, sosyal medya platrofmu Instagram'ın erişime kapatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Sosyal ağ platformları, ülkemizde geniş bir kesim tarafından habere erişim ile düşünce ve görüşlerin ifade edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam, pazarlama ve çeşitli ticari ilişkilerin geliştiği mecralardır. Bu tür platformların tamamına yönelik erişime engelleme kararları domino etkisi yaratarak birçok kişi ve kurumun ticari açısından mağdur etmektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AYM ve AİHS teminatı anımsatıldı

"Anayasamızın 25 ve 26. maddelerinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesinde İfade Özgürlüğü açıkça tanımlanmış ve koruma altına alınmıştır. İnternete ve sosyal ağ platformlarına erişimin, Anayasamız ve AİHS ile teminat altına alınan ifade özgürlüğünün, haberleşme özgürlüğünün ve bilgiye erişim hakkının kullanımı bakımından yaşadığımız dönemde vazgeçilmez hale geldiği, söz konusu temel hakkın esaslı bir unsuru olduğu da AYM ve AİHM kararlarında açıkça kabul edilmiştir. Yine Anayasamızın 13. maddesinde temel hakların özüne dokunulmaksızın ölçülülük ilkesine uygun olarak kanunla sınırlandırılabileceği ifade edilmiştir.

Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ekim 2023 tarihli ve E.: 2020/76; ?.: 2023/172 sayılı kararına istinaden BTK'nun resen internet sitesini kapatma yetkisi ilgili kanun maddesi iptal edilmek suretiyle Anayasa'ya aykırılığı sabit hale gelmiştir. İdari bir kurum Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen karar maddesine rağmen ısrarla karar alması hukuk devleti ilkesine zarar vermektedir. Aynı zamanda BTK tarafından açıklanan erişim engeli tedbirinde katalog suçlar sebebi ile karar alındığı belirtilmiştir. Ancak ilgili platformun hangi eylemi sebebiyle suç işlediği ve/veya hangi gerekçe ile erişim engelleme kararı verildiği açıklanmamıştır.

Bunun dışında; ilgili sosyal medya platformunun şeffaflık ilkelerine aykırı tek taraflı eylemleri sebebiyle uluslararası arenada gerekli başvuru ve şikayetleri yerine getirerek hak arama süreci devam ettirilmelidir."