İstanbul Barosu\'nda 10 bin 227 oy alan Ümit Kocasakal başkan seçildi

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu 128. Olağan Genel Kurulu'nda, eski İstanbul Barosu Başkanı ve Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, toplam 9 adayın yarıştığı seçimde 10 bin 227 oy alarak başkan seçildi. Kocasakal, "İstanbul Barosu, geleneksel çizgisine tekrar dönmüştür. Bundan sonra İstanbul Barosu; üniter yapının, ulus devletin, değiştirilemez ilk 4 maddenin gözcüsü ve sözcüsü olmaya devam edecek" dedi.

Dünyanın en büyük barolarından birisi olan, yaklaşık 70 bin avukatı bünyesinde barındıran İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde dün başlayan, adayların konuşma yaptığı günün ardından bugün oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Mevcut Baro Başkanı ve Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, eski İstanbul Barosu Başkanı ve Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu adayı Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adayı Salih Uçar ve İstanbul Avukatlar Birliği Grubu adayı Metin Üraçin ile bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz olmak üzere başkanlık için 9 aday yarıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetimindeki oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar sürdü. Seçim için 172 sandık kuruldu. 68 bin 469 avukattan 30 bin 36'sı sandık başına gitti.

KABOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak yüzde 34,05 oranla baronun yeni başkanı seçildi. Kocasakal, en yakın rakibi olan mevcut başkan İbrahim Kaboğlu'na 3 bin 205 oy fark attı. Kaboğlu yüzde 23,38 ile 7 bin 22 oy aldı ve barodaki dönemi sona erdi. Atakan Adem Selanik, yüzde 12,68 ile 3 bin 809 oy; Hasan Kılıç, yüzde 11,84 ile 3 bin 557 oy; Korkut Kanadoğlu, yüzde 8,47 ile 2 bin 543 oy; Arife Gökkaya Dinç, yüzde 4,92 ile bin 477 oy; Salih Uçar, yüzde 2,37 ile 713 oy; Gülbeyaz Karadeniz, yüzde 1,71 ile 515 oy ve Metin Uracin, yüzde 0,58 ile 173 oy aldı.

KABOĞLU, KOCASAKAL'I TEBRİK ETTİ

Seçim sonuçları henüz açıklanmamışken kazandığı anlaşılan Kocasakal, beraberindeki avukatlarla kongre merkezindeki giriş alanına geldi. Avukatlar, burada "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ümit Başkan" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Tebrik için Kocasakal'ın yanına gelen Kaboğlu, "Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" dedi. Kocasakal da "Çok sağ olun hocam. Eksik olmayın. Size de katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Herkesin başkanı olmaya gayret edeceğiz. Sağ olun, hürmetler ediyorum, çok teşekkür ediyorum" karşılığını verdi.

"İLK 4 MADDEYE KİMSE DOKUNAMAZ"

Daha sonra açıklama yapan Kocasakal meslektaşlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Avukat, bu ülkenin bir yurttaşıdır ve bu yurttaş olan avukat, cumhuriyet ve onun hukukuyla vardır. Sonuç itibarıyla biz şuna inanıyoruz: Bizim mesleğimizi layıkıyla, yeminimize uygun bir vaziyette icra edebilmemizin bazı şartları var: 1923 Cumhuriyeti'nin taşıyıcı kolonlarının sağlam olması, bölünmez bütünlüğümüz, üniter yapımız, ulus devletimiz. İki, cumhuriyetimiz ve onun hukuku. Üç, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı. Dört, mesleki bağımsızlığımız ve onurumuz. Dolayısıyla bu vesileyle buradan sesleniyorum. Anayasamızın ilk 4 maddesine –olumluyu, olumsuzu bilmem- hiç kimse dokunamaz. Dokunanın eli yanar. Victor Hugo der ki 'Cumhuriyetin hukuku onun onurudur. Cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarıyla kimse oynayamaz ve kesmeye kalkışamaz.' Bugün hak ve özgürlükler adeta karneye bağlanmış durumda. Temel hak ve hürriyetlere neredeyse erişim engeli getirilmiş durumda. Anayasa askıda. Buradan bütün egemenlere sesleniyorum, Ulu Önder'in sesiyle, sözüyle sesleniyorum: Ulu Önder diyor ki, 'Herhalde alemde bir hak vardır ve hak kuvvetten üstündür'.

"HERKESİN BAŞKANI VE YÖNETİMİ OLACAĞIZ"

O yüzden gücü elinde bulunduranlara sesleniyorum: Elinizdeki gücü hukuksuz bir şekilde kullanmayın. Hukuku eğip bükerek insanlara eziyet etmeyin. Bu hukuksuz gücün hesabı hukuki şekilde de siyasi şekilde de bir gün sorulur. İstanbul Barosu, geleneksel çizgisine tekrar dönmüştür. Bundan sonra İstanbul Barosu; üniter yapının, ulus devletin, değiştirilemez ilk 4 maddenin gözcüsü ve sözcüsü olmaya devam edecek. İki, cumhuriyetin kollayıcısı olmaya devam edecek. Üç, hiç kimsenin kimliğine, siyasi görüşüne bakmaksızın herkesin hakkını, hukukunu korumaya devam edecek. Dört, hiçbir meslektaşımızı bu anlamda ayırt etmeksizin mesleğimizin bağımsızlığı, sorunları ve onuru bakımından bütün meslektaşlarımızla beraber hareket edeceğiz ve herkesin bu anlamda başkanı ve yönetimi olacağız. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun. İstanbul Barosu geri döndü."

İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİ

Salondan ayrılırken Kocasakal, avukatlarla birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. Meslektaşlarını teşekkür eden Kocasakal, son olarak kendi adaylık standına gitti. Kendisini destekleyenlerle buluşan ve fotoğraf çektiren Kocasakal, burada da 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Kocasakal, "Baroyu geri aldık. Bugünleri de gördük çok şükür" ifadelerini kullandı.