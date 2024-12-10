İstanbul Barosu'ndan İnsan Hakları Günü Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Barosu'ndan İnsan Hakları Günü Açıklaması

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Kaboğlu, adil yargılanma hakkının Türkiye'de en çok ihlal edilen hak olduğunu vurguladı.

10.12.2024 16:02
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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Barolar ve savunma mesleği, avukatlar adil yargılanma hakkını daha çok dillendirmeli ve Anayasa'nın muhatabı olan yasama, yürütme ve yargı organlarını başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin bütünlüğü ve birliği ilkesine saygı duymaya davet etmelidir" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Kaboğlu açıklamasında; insan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin birçok anayasaya esin kaynağı olduğunu belirterek, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen temel bir belge. Bu belgeden hareketle birçok uluslararası sözleşme hazırlandı. Bölgesel ölçekte insan hakları sözleşmesi hazırlandı ve anayasalara da esin kaynağı oldu. Bu bakımdan günümüzde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bağlayıcı bir norm olarak, bir dünya anayasası olarak anılır" dedi.

"Adil Yargılanma Hakkı Türkiye'de en çok ihlal edilen hakların başında geliyor"

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan adil yargılanma hakkının en çok ihlal edilen hakların başında geldiğini de belirten Kaboğlu şunları söyledi:

"Ne var ki 76. yılında insan haklarına saygıda evrensellikten çok, insan haklarını ihlalde evrensellik söz konusu ve ülkemiz bunların başında yer almaktadır. Düşünce ve ifade özgürlükleri, örgütlenme özgürlükleri, toplanma, gösteri özgürlükleri başta gelmek olmak üzere birçok hak ve özgürlük sistematik bir biçimde ihlal edilmektedir. Bildirgenin tanıdığı adil yargılanma hakkı yani her zaman her yerde ve herkes için geçerli olan bu hak ne yazık ki Türkiye'de en çok ihlal edilen hakların başında gelmektedir. Bu nedenle barolar ve savunma mesleği, avukatlar bu hakkı daha çok dillendirmeli ve Anayasa'nın muhatabı olan yasama, yürütme ve yargı organlarını başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin bütünlüğü ve birliği ilkesine saygı duymaya davet etmelidir."

Kaynak: ANKA

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