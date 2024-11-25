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İstanbul Barosu'ndan Valiliğe Tepki

İstanbul Barosu\'ndan Valiliğe Tepki

İstanbul Barosu, valiliğin Kadına Yönelik Şiddet Günü etkinliğini yasaklamasına karşı çıktı.

25.11.2024 11:03
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(İSTANBUL)- İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Beyoğlu'nda yapılmak istenen etkinliği yasaklamasına tepki gösterdi. Baro, "Valiliği, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların anayasal ve uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Beyoğlu'nda yapılmak istenen etkinliğin yasaklamasıyla ilgili açıklama yaptı. Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarının anımsatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği, 24.11.2024 tarihinde internet sitesinde yayınladığı basın açıklaması ile 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikleri 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasakladığını duyurmuştur.

Valiliğe 'ihlalden dönün' daveti

Valiliğin söz konusu yasağı Anayasa, İHAS ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Toplu İfade Özgürlüğü Hakları ile Ayrımcılık Yasağını ve temel haklarımızı ihlal etmektedir. İHAM, DİSK & KESK - Türkiye, 27.11.2012 T. 38676/08 kararı ile 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Yapılacağı Yeri Seçme Özgürlüğü'nü de kapsadığına hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi de 12.10.2023 T. 2016/14517 S. kararı ile 'Mekan Seçme Serbestisinin Kategorik Olarak Yasaklanması' nın Anayasal Hakların ihlali olduğuna hükmetmiştir.

Valiliği, Anayasa ve İHAM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların Anayasal ve Uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'ndan Valiliğe Tepki - Son Dakika

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