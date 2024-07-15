İstanbul Barosu: Tarikat ve cemaat yapılanmaları laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alıyor - Son Dakika
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İstanbul Barosu: Tarikat ve cemaat yapılanmaları laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alıyor

İstanbul Barosu: Tarikat ve cemaat yapılanmaları laik Türkiye Cumhuriyeti\'ni hedef alıyor

İstanbul Barosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tarikat ve cemaat yapılanmalarının laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldığını belirterek, dini kullanarak siyaset, ticaret ya da hainliğe cesaret edenlerle mücadele etmenin ülkemiz için istikbal mücadelesi olduğunu vurguladı.

15.07.2024 10:50
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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarikat ve cemaat yapılanmalarının laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almasının bir tezahürü olan hain 15 Temmuz darbe girişimi, laikliğin bir ülke için tercih değil zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu sebeple tekrar hatırlatmak isteriz ki, dini kullanarak siyaset, ticaret ya da hainliğe cesaret edenlerle mücadele ülkemiz için istikbal mücadelesidir" denildi.

İstanbul Barosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada tarikat ve cemaat yapılanmalarının cumhuriyeti hedef aldığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Darbelerin karşısında, Cumhuriyetin, demokrasinin ve laik hukuk devletinin yanındayız. Demokrasimize karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde girişilen hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Tarikat ve cemaat yapılanmalarının laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almasının bir tezahürü olan hain 15 Temmuz darbe girişimi, laikliğin bir ülke için tercih değil zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu sebeple tekrar hatırlatmak isteriz ki, dini kullanarak siyaset, ticaret ya da hainliğe cesaret edenlerle mücadele ülkemiz için istikbal mücadelesidir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri, Atatürk ilke ve devrimleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünün, demokrasinin teminatıdır. Demokrasiden, hukukla işleyen bir devletten yana olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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