Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İbrahim Keloğlan tarafından işkenceyle öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görüldü. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. İyi hal indiriminin uygulandığı Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Keloğlan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
İbrahim Keloğlan, duruşmada "Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi." dedi. Salonda bu sırada gülüşmeler yaşandı.
Savunmasına devam eden Keloğlan, "Bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağıma söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler." dedi. Hakim sanığa "İçinden geleni söyle, ezber yapma" diye uyarıda bulundu.
Bütün bilgilerinin teşhir ettirildiğini de söyleyen Keloğlan, şöyle devam etti: "İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Alacağım hiç bir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum. Benim hala kedim var. Bu olaydan önce de kedim vardı. Bunların hepsi mevcut delillerle sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım.
Müvekkilinin savunmasının ardından söz verilen Keloğlan'ın avukatı, "Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Zaten kendisi toplum nezdinde cezasını çekmiştir. Bundan sonrasında da çekmeye devam edecektir. Müvekkilin olayın öncesinde yaşadıkları ve olay esnasındaki psikolojisi dikkate alınmasını talep ediyorum. Ben de bir kedi sahibiyim." dedi.
Müşteki Ebubekir Fırat ise hayvanın sahibi olmadığını ancak kedinin bakımını üstlendiğini, kendisinin psikolojik olarak olaydan zarar gördüğünü söyledi.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkemeden alkış ve çığlık sesleri yükseldi. Son sözü sorulan İbrahim Keloğlan, "Devletime güveniyorum. Bugüne kadar hiçbir yere kaçmadım." Buradayım." dedi.
Mahkeme öncesi çok sayıda hayvanseverin adliyenin çevresine geldiği görülürken "Katil İbrahim", "Eros için adalet" sloganlarıyla sanığa en ağır cezanın verilmesi istendi. Kararın sonrası adliyede bekleyen hayvanseverler tepkilerini göstermeye devam etti. Mahkemenin karar arası verdiği sırada salon boşaltılırken bazı hayvanseverler sanığa saldırmaya çalıştı.
Mahkeme sanığı "Kasten hayvan öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir binanın asansöründe yaşanan olayda İbrahim Keloğlan, bir kediyi defalarca tekmelemiş, kedi 6 dakika süren işkence sonunda ölmüştü.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Keloğlan, 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı. Keloğlan ilk davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak kararın uygulanmasının ertelenerek tahliye edilmesi büyük tepki çekmişti.
Son Dakika › Güncel › Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar açıklandı. Sanığa 3 yıl hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca sanığın yurtdışına çıkışını yasakladı. Hayvanseverler ise adliye önünde adalet taleplerini dile getirdi.
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