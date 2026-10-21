İstanbul Başakşehir'de yolu kesen iki sürücüye 384 bin 712 lira ceza verildi - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de yolu kesen iki sürücüye 384 bin 712 lira ceza verildi

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, Başakşehir Anafartalar Caddesi'nde yolu kapatarak trafik akışını engelleyen iki sürücünün kimliğini belirledi. Sürücülere toplam 384 bin 712 lira idari para cezası verildi ve adli işlem başlatıldı.

Başakşehir'de yolu keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye 384 bin 712 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Anafartalar Caddesi'nde iki sürücünün araçlarıyla yolu kapatarak trafik akışını engellediğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen O.S. (29) ve K.A. (25) yakalandı.

Şüphelilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanmak", "sürücülerin diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durdurması" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 384 bin 712 lira idari para cezası verildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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