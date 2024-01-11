İstanbul Başakşehir Kayaşehir\'de 2.450 sosyal konut tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 4 etap halinde inşa edilen 2 bin 450 sosyal konut tamamlandı.

TOKİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 50 bin ve 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kayaşehir'de de konut teslimlerine başlanıyor.

Kayaşehir'deki 2 bin 450 sosyal konut, 15 Ocak'tan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.

Konutlar, millet bahçesi ve şehir hastanesi yakınında, 4 etap halinde yatay ve özgün mimariyle, sosyal donatıları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklarıyla inşa edildi.