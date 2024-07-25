İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak Filistin'e destek eylemi düzenledi. Grup, akşam namazını kıldıktan sonra sloganlarla Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Açıklamada, Gazze'de hayatta kalan insanların açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele ettiği vurgulandı. İsrail'in yardım tırlarının geçişine izin vermemesi ve sivil insanları açlık ve susuzluğa mahkum etmesi eleştirildi.

25.07.2024 23:07
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"Open Rafah" grubu üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenledi.

Levent'teki konsolosluk binası önünde toplanan grup, kaldırımda akşam namazını kıldıktan sonra sloganlarla Filistin'e desteklerini iletti.

İsrail ve ABD aleyhine slogan atan gruptakiler, "Refah açılsın, Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Kıyamete kadar boykot" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" pankartlarıyla Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Grup adına yapılan açıklamada, Gazze'de hayatta kalan insanların 293 gündür açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele ettiği vurgulandı.

İsrail'in, ele geçirdiği Refah sınır kapısından yardım tırlarının geçişine izin vermeyerek, sivil insanları açlık ve susuzluğa mahkum ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İnsan haklarının yalnızca beyaz ve Batılı olanlar için geçerli olduğunu savunan ABD'li işbirlikçi senatörler ise dün soykırım suçlusu Netanyahu'yu ayakta alkışlayarak taltif etmişlerdir. Dünyayı kan ve göz yaşına boğan bu iki terör devletinin binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve sivil vatandaşı ayırt etmeksizin öldürmeye devam etmelerine ne zaman 'dur' denilecek?"

Grup, açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yaparak dağıldı.

Kaynak: AA

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