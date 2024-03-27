İstanbul Beşiktaş'ta Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Beşiktaş'ta Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi yakalandı

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Yurtdışındaki çete elebaşlarından aldıkları talimatla İstanbul Beşiktaş'taki Nusr-Et restoranına silahlı saldırı düzenledikleri belirtilen 5 kişi operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Saldırının talimatının yurtdışında organize suç örgütünü yöneten Barış Boyun ve Volkan Reçber tarafından verildiği tespit edildi. Polis, Barış Boyun çetesi ve diğer çetelere yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

27.03.2024 12:09
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Yurtdışındaki çete elebaşlarından aldıkları talimatla İstanbul Beşiktaş'taki "Nusr-Et" silahlı saldırı düzenledikleri belirtilen 5 kişi operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Konuya ilişkin yetkililerden verilen bilgiye göre, "Nusr-Et" isimli işyerine motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahla saldırının talimatının yurtdışında organize suç örgütünü yöneten suç örgütü elebaşıları Barış Boyun ve Volkan Reçber tarafından verildiği belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince talimatı gerçekleştiren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında motosikletli saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin de bulunduğu 5 kişi 4 ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Şüphelilerle birlikte çelik yelek ve kar maskesine el konuldu. Polis yetkilileri Barış Boyun çetesi ve diğer çetelere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Beşiktaş\'ta Nusr-Et\'e silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi yakalandı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Beşiktaş'ta Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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