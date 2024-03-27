İstanbul Beşiktaş\'ta Nusr-Et\'e silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi yakalandı

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Ekrem İmamoğlu\'ndan zehir zemberek sözler: Dönsene Ankara\'ya, işin gücün yok mu senin?

Yurtdışındaki çete elebaşlarından aldıkları talimatla İstanbul Beşiktaş'taki "Nusr-Et" silahlı saldırı düzenledikleri belirtilen 5 kişi operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Konuya ilişkin yetkililerden verilen bilgiye göre, "Nusr-Et" isimli işyerine motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahla saldırının talimatının yurtdışında organize suç örgütünü yöneten suç örgütü elebaşıları Barış Boyun ve Volkan Reçber tarafından verildiği belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince talimatı gerçekleştiren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında motosikletli saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin de bulunduğu 5 kişi 4 ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Şüphelilerle birlikte çelik yelek ve kar maskesine el konuldu. Polis yetkilileri Barış Boyun çetesi ve diğer çetelere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.