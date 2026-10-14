Sağanağın ardından İstanbul Boğazı\'nda renk değişimi: Kıyıda deniz kahverengi oldu

Sağanağın ardından İstanbul Boğazı'nda renk değişimi: Kıyıda deniz kahverengi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derelerden taşınan suyun Boğaz'a karışması, İstanbul'da gece başlayıp sabah saatlerinde yoğunlaşan yağışın ardından kıyı kesimlerde denizin rengini değiştirdi. Bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda su kahverengi bir görünüm aldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.
İstanbul'da gece yarısından sonra etkisini artıran ve sabah saatlerinde yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi değişti.
DERELERDEN AKAN SU BOĞAZ'A ULAŞTI
Derelerden akan suyun Boğaz'a ulaşmasıyla kıyı kesimlerde bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda denizin rengi kahverengiye döndü.
Kaynak: DHA
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